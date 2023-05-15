Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde 2023 yılında hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına ibadetlerini eksiksiz olarak yapabilmeleri için seminer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik ’Hac Eğitim Seminerleri’ devam ediyor. Sultanhisar ilçesinde hac ibadetini yerine getirecek olan hacı adayları için uygulamalı seminer verildi. Sultanhisar Müftülüğü Çarşı Camii’nde düzenlenen seminerde hac organizasyonunda; dikkat edilecek hususlar, ibadet bilinci, ihram, tavaf, say ve haccın diğer menasiki ile ilgili bilgiler verildi. Sultanhisar İlçe Müftüsü Yakup Şener, "Mayıs ayı sonu itibariyle başlayacak hac yolculuğunda hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyor, mebrur bir hac yaparak salimen dönmelerini yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.