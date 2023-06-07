Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Hac vazifesini yerine getirmek üzere Kurban Bayramı öncesinde hacca gidecek olan hacı adayları için uğurlama programı gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonu ile Çaycuma ilçesinde kutsal topraklara hac görevini yapmak üzere Yeni Mahalle Ulu Camii avlusunda uğurlama programı yapıldı. Düzenlenen programa İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş’ın yanı sıra Ak Parti Zonguldak İl Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Tunç, İlçe Müftülüğü personelleri ve hacı adaylarının yakınları ile vatandaşlar katıldı. Program öncesi Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ardından hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara hac vazifesini yapmak üzere yola çıktı.