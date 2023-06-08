Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla bu yıl kutsal topraklara gitme şansı elde eden hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Vali Ali Çelik, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Kütahya’dan 174 hacı adayının kutsal topraklara uğurlandığını belirten Vali Çelik, hacı adaylarından devlet ve millet için dua etmelerini istedi.

Hac vazifesini sağlık sıhhat içerisinde tamamlamalarını temenni eden Vali Çelik, “Allah, hacılarımızın ibadetini kabul etsin; sağlık, huzur ve güven içinde bir hac nasip etsin” dedi.

Okunan duanın ardından hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak yola çıktı.