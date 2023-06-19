Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Gazipaşa’dan kutsal topraklara gidecek olan 28 hacı adayı, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programla dualarla uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Gazipaşa İlçe Müftülüğü tarafından uğurlama programı düzenlendi. Diyanet Gençlik Merkezi önünde düzenlenen törene, İlçe Müftü Vekili Muhammet Bolat ve müftülük personeli ile hacı adaylarının aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftü Vekili Muhammet Bolat’ın yaptığı duanın ardından okunan ezan ile birlikte 28 hacı adayı tekbirler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama merasiminde duygu dolu anlar da yaşandı.