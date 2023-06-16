Denizli’den hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adayları, Hilal Camisinden telbiye, dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Denizli’de haç ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adayları Üçler Hilal Camii’nden dualarla uğurlandı. Hacı uğurlama törenine İl Müftü Vekili Ramazan Özgün Türkmen, İl Müftü Yardımcısı Semih Keskin, Hac ve Umre Şefi Yüksel Uğur, ilçe müftüleri, din görevlileri, hacı adaylarının yanı sıra yakınları ile vatandaşlar katıldı. Tören Dokuzkavaklar Merkezefendi Yatılı Erkek Kur’an Kursu Öğreticisi Engin Kaplan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hacı adaylarını uğurlayan İl Müftü Yardımcısı Semih Keskin, “Denizli’mizden hac ibadeti için kutsal yolculuğa çıkan hacı adaylarımızı canı gönülden tebrik ediyor, sırada bekleyen tüm kardeşlerimizin de en kısa zamanda gidebilmelerini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

“Allah’ın misafirisiniz”

Hacı adaylarının yolculuğunun hayırlı ve mübarek olmasını dile getiren İl Müftü Vekili Ramazan Özgün Türkmen de "Hac meşakkattir" hadis-i şerifini hatırlatarak hacı adaylarına Cenab-ı Allah’tan sabır ve kolaylıklar dilediğini ifade etti. Müftü Vekili Türkmen, “Hac ibadeti için gideceğimiz bu kutsal topraklarda Rabbimizin misafiri olduğumuzu unutmadan kendimizi ibadete vererek, her anınızı ibadet şuuruyla değerlendirmek gerekir. Bu gayret ve şuurla yaptığımız hac ibadetinin inşallah haccı mebrur olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim. Bu yolculuk için çok şey söylenebilir fakat ben sizlerden şu hususa özellikle dikkat etmenizi istirham ediyorum. O da insani ilişkiler. Kalp kırmadan ibadet yapma hassasiyetinizi her daim canlı tutmanızı talep ediyorum. Zorluklara karşı sabrı kuşanmak ne büyük güzelliktir. Bu seferimizde insani ilişkilerimize ibadetlerimiz kadar dikkat etmemiz gerekmektedir. Rabbim burada bulunan tüm kardeşlerimize, nesillerimize o kutsal topraklara gidebilmeyi nasip eylesin. Yaklaşık bir aylık süreci ve yolculuğu en güzel şekilde değerlendirebilmenizi Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Sizler Cenab-ı Allah’ın misafirlerisiniz. Kendi adınıza gittiğiniz gibi bölgemiz adına, ülkemiz adına, tüm Müslümanlar adına gidiyorsunuz. Hem kendimiz, hem de Müslümanlar için dualarınızı talep ediyorum." dedi.

Türkmen tarafından yapılan duanın ardından hacı adayları mukaddes topraklara uğurlandı.