HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de 2023 yılı hac organizasyonuyla hacca gidecek vatandaşlara menenjit aşısı yapıldı.

Hacı adayları aşı öncesi Hakkari Toplum Sağlığı Merkezi tabiplerinden Ahmet Çalık tarafından temel sağlık bilgileri konusunda bilgilendirildi. Doktor Çalık, hacı adaylarına verdiği eğitimde, mutlaka uygulanması gereken sağlık kurallarının yanında temizliğin önemine vurgu yaptı. Sürekli kullanılan ilaçların yeteri kadar alınması gerektiğini ifade eden Çalık, salgın ve bulaşıcı hastalıklara yakalanmamak için maske kullanılması önerisinde bulundu. Kişisel temizliğe önem verilmesi, güneş altında çok kalınmaması, zorunlu durumlar dışında kalabalık ortamlara girilmemesi konularında bilgiler veren Çalık; sık sık su tüketmeleri, ishal, kabızlık, baş dönmesi ve kusma gibi bir sorunla karşılaştıklarında ise hemen doktorlara başvurmaları gerektiğini belirtti.

Kafile başkanı ve hacda görevlendirilen din görevlilerinin de hazır bulunduğu eğitimden sonra hacı adayları menenjit aşısı oldu.