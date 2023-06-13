Hakkari’nin Derecik ilçesine sabah saatlerinde tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı bağlı Öntepe Mahallesinde ikamet eden ve hac vazifesini yerine götürmek için Suudi Arabistan’da bulunan Sabri Cengiz isimli vatandaşın evinde meydana geldi. henüz tespit edilemeyen bir neden dolayı çıkan yangını fark eden ev halkı kendi imkanlarıyla evden çıktı. Yardıma koşan vatandaşların çabalarıyla yangını 1 saat müdahalenin ardında kontrol altına alındı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, evin sahibi Sabri Cengiz hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri ise mağdur olan vatandaş için yardım kampanyası başlattı.