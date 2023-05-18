Erzincan İl Müftülüğü tarafından 2023 yılında hacca gidecek vatandaşlara yönelik "Hac Eğitim Seminerleri" gerçekleştirildi.

Erzincan Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminerler, hacı adaylarını manevi yolculuğa hazırlayacak, ilâhî atmosferi bir nebze olsun hatırlatıp yaşatacak ilahi ve kasidelerin seslendirilmesiyle ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Açışlış konuşmasında İl Müftüsü Muharrem Gül, hac ibadeti ve hacı olma bilinci konularında hacı adaylarını bilgilendirdi. Haccın meşakkatli ve zor bir ibadet olduğunun altını çizen Müftü Gül, hac ibadet süresince sabırlı olmanın, kalp kırmamanın, ticari düşüncelerden arınmış vaziyette ve dünyevîleşme tutkusundan uzak bir hâlet-i rûhiye ile ibadet rûhunu ve huzûrunu kazanmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Seminerde, İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem “Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki” konusunda hacı adaylarını bilgilendirdi. Yine İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, hac esnasında kadınlara özel hallerden ve kadınların hac görevleri konusu üzerine bilgilendirmelerde bulundu. Seminerin diğer derslerinde İl Uzman Vaizi Aydın Öçalan ve İl Vaizi Servet Tiryaki, Mekke-Medine’deki ziyaret yerleri, haccın anlam ve önemi, hac menasiki vb. durumlara ilişkin bilgilendirmelerde bulundular.

Seminerin ardından İl Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek vatandaşlara valiz, omuz çantası, Kur’an-ı Kerim ve Meali, ilmihal ile hacda yapılacak dualarla ilgili kitap ve hac rehberi hediye edildi.

Son olarak İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen ve Hac Yolcuları İçin Temel Sağlık Bilgileri konusuyla bilgilendirmede bulunan Dr. Süleyman Özdemir’in sunumunun ardından 257 hacı adayına menenjit aşısı yapıldı.

15 Haziran 2023 tarihinde Erzincan havalimanından Cidde’ye uçacak olan mukaddes davetin yolcuları, hac görevlerini eda ederek 18 Temmuz 2023 tarihinde Medine havalimanından Erzincan’a dönüş yapacaklar.