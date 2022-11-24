Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent, hacamat yaptırarak, kanda bulunan hasta yapıcı toksinlerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent, hacamat yaptırarak, kanda bulunan hasta yapıcı toksinlerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Hacamat yapılması ve faydaları hakkında konuşan Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Hasan Levent, "Hacamat işlemiyle hastalık yapıcı maddeler ve toksinlerin içinde olduğu kan vücuttan dışarı atılmış olur. Hacamat, bir nevi böbrek vazifesi görerek hücrelerdeki metabolik artıkları ve toksinleri temizlemiş olur" dedi.

Hacamatın faydalarını hakkında konuşan Levent, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Detoks etkisi yapar; kanı hastalık yapıcı toksinlerden temizleyip genel sağlığı iyileştirir. İmmünolojik fayda sağlar; doğal bağışıklığı uyararak hastalıklara karşı direnci arttırır. Kalp - Damar sistemine faydalıdır; nitrik oksit üretimini arttırarak kan damarlarını genişletir, kan ve lenf dolaşımını iyileştirir, ödem ve tansiyon tedavisine destek sağlar. Solunum sistemini destekler; astım hastalarının gündüz ve gece semptomlarında azalma, solunum fonksiyon testlerinde iyileşme yaptığı gözlenmiştir. Ağrıları giderir; ağrıya neden olan kimyasal bileşenleri temizler, cilt kesilerinin ardından ağrı kesici maddeler (endorfin, dynofin) salgılanır. Bu şekilde, baş ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, sırt ve bel ağrısı gibi ağrıların iyileşmesine yardım eder. İltihap giderir; hastaların kanında bulunan enfeksiyon yapıcı bakterileri ve bakteriyel toksinleri temizleyerek iyileşmeye yardım eder. Nörolojik fayda sağlar; beyin kan dolaşımını canlandırarak hafızayı güçlendirir, baş dönmesi ve unutkanlığa iyi gelir. Karaciğer ve böbrekleri destekler; kan temizleyici etkisiyle karaciğer ve böbreklerin kan temizleme işlevine yardım eder, bu organların yüklerini azaltır. Anti alerjik fayda sağlar; alerji yapıcı maddeleri ve toksinleri kandan temizleyerek kronik kaşıntı ve ürtikerde iyileşme sağlar. Psiko-Somatik rahatsızlıklara fayda sağlar; serotonin ve endorfin salgılanması sonucu depresyonu giderir, stresi azaltır, çabuk sinirlenmeyi önler. Vücudu rahatlatarak uykusuzluğa iyi gelir, kronik yorgunluk durumunun tedavisine yardım eder.”

"Hacamatta en iyi zaman sonbahar ve ilkbahar"

Hacamatın yapılması hakkında konulan Dahiliye Uzmanı Uzm Dr. Hasan Levent, "Hasta, hekim muayenesi sonrasında hijyenik ortamda hazırlanır. Steril malzemeler kullanılmak suretiyle hacamat yapılacak bölgedeki deri yüzeyine küçük çizikler yapılır, sonra kupa yardımıyla vakumlama yapılarak kan dışarı çekilir. İşlem sonrası hacamat bölgesi steril malzemeyle kapatılır.

Hacamat tedavisi her zaman yapılabilir. Detoks etkisi ve immün sistemi uyarmak amacıyla yapılacak uygulamalar için en iyi zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimidir. Her ayın 13-15-17-19-21-23-25. günlerinde yapılması daha etkili olmaktadır. 2 hacamat uygulaması arasında en az 1 ay geçmiş olması gerekir” dedi.

"Evde hacamat yapılması uygun değildir"

Levent, hacamat yaptıracak vatandaşlara ise şu uyarılarda bulundu: “Evde hacamat uygulaması, durum ve şartlar her ne olursa olsun yapılmamalıdır. Vücut yüzeyinde kesiler açılması işlemi öncesinde, sırasında ve sonrasında ortamın son derece steril olması ve uygulamayı yapacak kişinin uzman olması son derece mühimdir. Uygulama sonrasında herhangi bir komplikasyon durumu gelişmemesi için hacamat işleminin yetkili bir tıp merkezinde yapılması gerekir. Ayrıca anemi-kan düşüklüğü olanlara, tansiyonu, kan şekeri düşük olanlara, hamilelik durumunda, adet döneminde, hemofili, kan pıhtılaşma bozukluğunda, kalp yetmezliğinde ve hacamat uygulanacak bölgede enfeksiyon varsa hacamat işlemi kesinlikle uygulanmamalıdır.”