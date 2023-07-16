Hac dönüşünde Elazığ Havalimanı’nda kalp krizi geçiren 79 yaşındaki Yusuf Sarı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Edinilen bilgiye göre, 79 yaşındaki Yusuf Sarı, hac ibadetini yerine getirdikten sonra dün gece ilk kafile ile Elazığ’a döndü. Sevenlerinin havalimanında karşıladığı Sarı, kalp krizi geçirdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sarı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.