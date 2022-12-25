Hac ve umre organizasyonu yapan seyahat acentaları temsilcileri seçildi. 159 geçerli oyun kullanıldığı seçim sonucunda, Diyaeddin Şahin asil temsilci, Mehmet Uzuner ve Bilal Şenel de yedek temsilci olarak seçildi.

Hac ve umre organizasyonu yapan seyahat acentaları temsilcileri seçildi. 159 geçerli oyun kullanıldığı seçim sonucunda, Diyaeddin Şahin asil temsilci, Mehmet Uzuner ve Bilal Şenel de yedek temsilci olarak seçildi.

Seçime tek listeyle katılan Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin geçerli oyların tamamını alarak Seyahat Acentaları temsilcisi oldu. Hac ve Umre organizasyonu yapan seyahat acentaları, kendilerini Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nda temsil edecek olan temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gitti. Hac ve umreyle ilgili tüm kararları almaya yetkili olan Kurul, Diyanet İşleri Başkanı’nın başkanlığında, Ticaret, İçişleri, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri bakan yardımcılarıyla, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcisinden oluşuyor. Daha önceki yıllarda Seyahat Acentaları Birliği temsilcisi, birlik başkanı tarafından atanıyordu.

Seçime tek listeyle katılan Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin geçerli oyların tamamını alarak Seyahat Acentaları temsilcisi oldu. Konuyla ilgili konuşan Şahin “Seyahat acentalarının 20 yıllık hayali gerçek oldu. Kendi işimizle ilgili çok önemli kararların alındığı böylesine önemli bir kurulda, bizleri temsil edecek kişiyi kendimiz belirlemek uzun süredir gerçekleştirmeyi istediğimiz bir şeydi. 11 Kasım Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan, Cumhurbaşkanı kararıyla bir hayalimiz daha gerçek oldu” dedi.

223 Hac ve Umre acentasının oy kullanma hakkı olduğunun altını çizen Diyaeddin Şahin, seçime katılımın yüksekliğine dikkat çekti. Umre organizasyonun en yoğun olduğu bir dönemde olmalarına, ülkenin bir kısmının kötü hava şartlarının etkisinde olmasına rağmen %72 gibi bir katılımla bu seçimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Şahin, "Tüm zorluklara rağmen, gerek Suudi Arabistan’daki işlerini yarıda bırakarak ve gerekse Türkiye’nin dört bir yanından hastalık, uzun yol ve kötü hava şartları demeden koşarak oy kullanmaya gelen ve ekmeklerine sahip çıkan tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tekrardan, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Kültür ve Turizm Bakanım Mehmet Ersoy’a, Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan beyefendilere destek ve güvenlerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

159 geçerli oyun kullanıldığı seçim sonucunda, Diyaeddin Şahin asil temsilci, Mehmet Uzuner ve Bilal Şenel de yedek temsilci olarak seçildi.