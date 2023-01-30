Hac ön kayıt başvurusu ve kayıt düzeltme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Hac ön kayıt başvurusu ve kayıt düzeltme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldığı bir televizyon programında 2020 yılı hac kurasında çıktığı halde hacca gidemeyenlerin bir kısmının geçen yıl gidebildiğini ancak 65 yaş sınırına takılıp gidemeyenlerin bu yıl kuraya girmeden hacca gidebileceklerini belirtti.

“Hac ön kayıt başvurusu 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı”

Geçtiğimiz yıllarda hac için kayıt yaptırmış olan 2 milyon 200 bine yakın hacı adayının kayıtlarının yenilendiğini ifade eden Başkan Erbaş, “Yeni kayıt olmak isteyenler 5 Ocak itibariyle e-Devlet üzerinden kayıtlarını yaptırmaya başladılar. Şu ana kadar zannediyorum 150 bini geçti. 26 Ocak’ta bitiyordu ancak ön kayıt için gelen taleplerin fazla olduğunu gördük ve biz bu tarihi 31 Ocak tarihine kadar uzattık” dedi.

Başkan Erbaş, hac organizasyonuyla ilgili Suudi Arabistan’ın imkânları artırma çalışmaları olduğuna işaret ederek, bu çalışmalar tamamlandığında 167 bin hacı adayının gidebileceğini söyledi.