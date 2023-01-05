Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, “2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabileceklerdir” dedi.

Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, “2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabileceklerdir” dedi.

Müftü Üstündağ, hac kuralarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşların anlaşmalı bankalardaki kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla 250 lira ön kayıt ücreti yatıracağını aktaran Üstündağ, “Önceki yıllarda kaydı bulunan vatandaşlarımızın kayıtları 5 Ocak 2023 günü otomatik olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yenilenecektir. Kuraya gireceği il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini e-devlet üzerinden vatandaşlarımız kendileri yapacaktır. Ön kayıt esnasında tercih edilecek konaklama türlerinden oda tercihli otel tiplerden bir tanesi tercih edilecektir. Kura birlikteliğine dair değişiklik talepleri ile ilgili olarak hac kura katsayıları aynı olan kişilerin e-devlet üzerinden hac kura katsayıları farklı yıllara ait olan kişilerin iş ve işlemleri ise il ilçe müftülüklerinden yapılacaktır. Hacı adayı ön kayıt işlemini kendisi yapacak e-devlet şifresini başkasına kesinlikle vermeyecektir. Tüm sorumluluk hacı adayına ait olacaktır. 65 yaş üstündeki hacı adaylarımızın hacca gidip gidemeyeceği, Covid-19 aşısı vurulma şartı olup olmayacağı, ülkemize verilecek kontenjan ve kura çekimi tarihi gibi konular 9 Ocak’ta Arabistan’daki görüşme sonrası belli olacak” dedi.