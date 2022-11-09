Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Sınır Kapısı’nda dört farklı olayda toplam 15 bin 180 paket sigara, 2 bin 600 paket elektronik sigara ile 873 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Sınır Kapısı’nda dört farklı olayda toplam 15 bin 180 paket sigara, 2 bin 600 paket elektronik sigara ile 873 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Habur Sınır Kapısı’na gelen dört tır detaylı aramaya tabi tutuldu. Yapılan aramalarda araçların stepne içlerinde, su depolarında, çekicilerin üst ve yan duvarlarında, araç lastiklerinin içinde binlerce kaçak sigara olduğu tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince tırlarda toplam 9 bin 420 paket sigara, 2 bin 600 paket elektronik sigara ile 113 paket nargile tütünü bulundu.

Irak’tan giriş yapan minibüste 3 bin 930 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bir diğer operasyonda ise Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan minibüste yapılan kontrollerde aracın yakıt deposuna müdahale edilerek genişletildiği fark edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan detaylı aramada, genişletilen yakıt deposunda ve sol kapı altı boşluğunda gizlenmiş 3 bin 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan akaryakıt tankerinde yapılan kontrollerde ise kaçakçıların farklı bir zula yöntemi deneyerek tankerin tavan kapaklarına bağlı torbalar içerisinde kaçak sigaranın yurda sokulmaya çalıştığı tespit edildi. Bahse konu tankerle getirilmeye çalışılan 630 paket kaçak sigara ele geçirildi. Aynı dakikalarda başka bir tırda da çekicinin yan duvarları ile tavan, ön sağ ve sol çamurluklarındaki doğal boşluklara gizlenmiş vaziyette bin 200 paket sigara ile 760 paket nargile tütünü ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı.