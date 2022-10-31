Habur Gümrük Kapısı’nda Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda on milyonlarca lira değerinde binlerce kaçak cep telefonu ile kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Habur Gümrük Kapısı’nda Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda on milyonlarca lira değerinde binlerce kaçak cep telefonu ile kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Habur Gümrük Kapısı’nda Gümrük Muhafaza ekiplerinin analiz ve hedefleme faaliyetleri ve rutin kontrolleri sonucu riskli görülen araçlar, yolcu ve beraberindeki bagajlar x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda yoğunluk farkı tespit edilen araçların detaylı aramaya tabi tutulmasına karar verildi. Yapılan aramalarda, tırların çekici ve dorselerinin doğal boşluklarında, tırların dingil kısımlarının boşluklarında, otomobillerin havalandırma sistemlerinin içerisinde, yolcuların çantaları ile vücutlarına sarılmış halde binlerce kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlar sonucu ele geçirilen kaçak telefonların piyasa değeri ise on milyonlarca lira değerinde olduğu belirtildi.

Ele geçirilen kaçak cep telefonlarına el konurken, sorumlular hakkında yürütülen soruşturmalar Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.