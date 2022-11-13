Şırnak’ta, Habur Sınır Kapısı’nda yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Şırnak’ta, Habur Sınır Kapısı’nda yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ta Habur Sınır Kapısı’nda kaçakçılık operasyonu yapıldı. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılıkla mücadele kapsamında Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan iki uzun şaseli araçlarda yapılan arama sonucunda 167 adet cep telefonu, Irak’tan yolcu getiren bir otobüste de yapılan aramada ise 427 adet cep telefonu, 710 paket sigara ve 270 paket nargile tütünü ele geçirildi. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılıkla mücadele kapsamında araçlara el konulurken, piyasa değeri 4 milyon TL olan eşyalar ile ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.