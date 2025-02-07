Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı’nda düzenlenen operasyonda 631 milyon TL değerinde 370 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurda giriş yapmak üzere Habur gümrük sahasına gelen şüpheli bir araç, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Ekiplerce X-Ray kontrolüne tabi tutulan aracın dorsesinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Narkotik dedektör köpekle yapılan detaylı incelemede yasal yükün içerisine zulalanmış halde 2 milyon 176 bin adet captagon cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonla ilgili Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.