Antalya Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağış sonrasında oluşan su taşkınları sonucu mağduriyet yaşanan Kepez Habibler Mahallesi’nde yağmur suyu drenaj çalışması yapıyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen çalışmayla bölgede yıllardır süregelen yağmur suyu sorununun tamamen ortadan kalkması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelerdeki altyapı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Kepez ilçesine bağlı Habibler Mahallesi’nin yıllardır süregelen yağmur suyu sorunu da çözülüyor. Habibler Mahallesi’nde üst sokaklardan gelen yağmur suları 5580 Sokak civarında birikerek taşkınlara neden oluyordu. ASAT, bu durumun oluşturduğu mağduriyeti gidermek için gerekli topografik ölçümleri yaparak projelendirme yaptı. Başlatılan çalışma ile mahalleye 1000 mm çapında beton borular kullanılarak yeni bir yağmur suyu drenaj hattı inşa ediliyor. Bu yeni hat Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yer alan ana drenaj hattına bağlanacak. Böylece mahalledeki yağmur suyu sorunu çözüme kavuşacak.

Habibler Mahalle Muhtarı Bekir Kınay, “Yıllardır yağmur nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Şehit Musa Özkan ve Adnan Kahveci Caddesi’nde biriken yağmur suları 5581 Sokak’ta toplanıyordu ve buradaki vatandaşlarımız 12 yıldır mağduriyet yaşıyordu” dedi.