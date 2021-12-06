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YAZI TAHTASI SESİ OLDU

Mersin’de gemi adamlığından emekli olan ve balıkçıların ustası olarak bilinen 75 yaşındaki Ethem Dipli, 50 yıl kullandığı tütün nedeniyle yakalandığı gırtlak kanserinden dolayı sesini kaybetti.

HABERDE İNSAN 06.12.2021, 10:26 06.12.2021, 10:41
YAZI TAHTASI SESİ OLDU

Mersin’de gemi adamlığından emekli olan ve balıkçıların ustası olarak bilinen 75 yaşındaki Ethem Dipli, 50 yıl kullandığı tütün nedeniyle yakalandığı gırtlak kanserinden dolayı sesini kaybetti. 5 yıldır çocukların öğrenme, onun ise sesi olan yazı tahtası sayesinde çevresiyle iletişimini sürdüren Dipli, balıkçı arkadaşlarından kopamayarak bisikletiyle her gün yardıma gidip hayata tutunuyor.

3 çocuk babası Ethem Dipli, 23 yıl çalıştığı Erdemli’de bulunan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Gemi Adamlığından 2001 yılında emekli oldu. Emeklilik öncesinde sürekli balıkçılara yardım eden ve işleri öğreten Dipli, denizden kopamayarak aynı fedakarlığı sonrasında da sürdürdü. 50 yıl sigara kullanan Dipli, 2016 yılında yakalandığı gırtlak (Larensk) kanseri nedeniyle ameliyat oldu ve sesini, ardından da yıllarca aynı yastığa başını koyduğu eşini kaybetti. Sesini ve eşini kaybeden balıkçıların Ethem ustası hayata küsmedi, kendine çocukların öğrenme döneminde kullandığı yazı tahtasından alıp, binmekten zevk aldığı bisikletiyle yine balıkçı barınağının yolunu tutmaya devam etti. 75 yaşına girmesine rağmen hemen hemen her gün barınağa gelen Dipli, sesi olan yazı tahtası sayesinde hem iletişim kuruyor hem de geçmişteki gibi balık ağlarını örerek yardım etmeyi sürdürüyor. Balıkçıların ustası olan Ethem Dipli, konuşamasa da yazı tahtasına ’Nikotin kanser yapıyor, 50 yıl içtim, siz içmeyin’ yazarak herkesi uyarıyor.

“20 yaşında ne ise 75 yaşında yine aynı”

Kendisinin 53 yaşında olduğunu, Ethem ustayı 8 yaşında tanıdığını belirten Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, "Kendisi ODTÜ’de gemi adamı olarak çalışıyordu, öğrendiklerini bize gelip anlatırdı, ’mesleğinizi iyi öğrenin’ derdi. Bana 13 yaşında balık ağı yapmasını öğretti. Ben de Ethem usta sayesinde en az 30 kişiye öğretmişimdir. Ustam bu mesleği bize öğretmeseydi, duyarsız olsaydı biz bu mesleği öğrenemezdik, çevremize de faydalı olamazdık. Şimdi kendisi bu yaşta bile burada kim sıkışırsa herkesin işine koşan, 20 yaşında ne ise şimdi 75 yaşında yine aynı herkesin elinden tutmaya çalışıyor” dedi.

“O yazıyor, biz aktarıyoruz”

Ethem ustanın 2016 yılında gırtlak kanseri rahatsızlığı geçirdiğini anımsatan başkan Sakın, "2016 yılında ameliyat oldu. Çok sıkıntılar çekti, ardından yıllarca aynı yastığa başını koyduğu eşini kaybetti. 3 çocuğu ve torunları var ama yine de deniz sevdalısı, denizden kopmamış bu yaşta hayat mücadelesine hayranız. Yılmadan akşama kadar bisiklet sürer. Erdemli’yi turlar, buraya gelir yazı tahtasıyla balıkçı kardeşlerimize yardımcı olur, tarif eder. Bu şekilde yine topluma faydalı olmaya çalışıyor. Yazı tahtası ile yazıyor, telefonla görüşmek istediklerinin numarasını bize söylüyor, arıyoruz. O yazıyor, biz aktarıyoruz, bu şekilde iletişim kuruyor” ifadelerini kullandı.

Diğer balıkçılar da, artık yazı tahtası aracılığı ile anlaştıkları Ethem ustadan her şeyi öğrendiklerini ve hakkının ödenmeyeceğini aktardı.

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