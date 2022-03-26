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YARGITAY BAŞKANI AKARCA, VALİ SU İLE BULUŞTU
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin’de Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.
HABERDE İNSAN 26.03.2022, 10:06 26.03.2022, 10:09
Valilik makamda gerçekleşen ziyarette Yargıtay Başkanı Akarca’ya; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkan Vekili Tamer Yalçın ve Erdemli Başsavcısı Yaşar Özkan da eşlik etti.
Valilik Şeref Defterini imzalayan Yargıtay Başkanı Akarca, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Valilik makamına geçti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki heyetle bir süre görüştü.
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