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VALİ SU, MERSİN YEŞİLAY’IN YENİ YÖNETİMİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Mersin valisi Ali İhsan Su, Yeşilay Derneği Mersin Şubesinin yeni yönetimini kabul ederek, görevlerinde başarılar diledi.
HABERDE İNSAN 31.01.2022, 17:48 01.02.2022, 10:29
Mersin valisi Ali İhsan Su, Yeşilay Derneği Mersin Şubesinin yeni yönetimini kabul ederek, görevlerinde başarılar diledi.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Derneği Mersin Şubesi Başkanı Halit Pekduran ve yeni yönetimi, Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen kabulde konuşan Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Pekduran nezdinde yeni yönetimi kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.
Başkan Pekduran ise yürüttükleri faaliyet ve çalışmalar hakkında Vali Su’ya bilgi verdi.
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