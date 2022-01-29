VALİ SU, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ VE İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin İl Müftülüğü organizesinde çeşitli illerden gelerek Mersin’de düzenlenen kampa katılan İslami İlimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin İl Müftülüğü organizesinde çeşitli illerden gelerek Mersin’de düzenlenen kampa katılan İslami İlimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Su’nun katılımıyla Suphi Öner Öğretmenevinde düzenlenen programa, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İslami İlimler Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi öğrencileri katıldı.
Programda yaptığı konuşmasında, bu tür organizasyonların, kampların iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Su, kampa katılan öğrencilere başarılar diledi. Gençlerin, geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Su, eğitime dair gelecek planlarıyla ilgili öğrencilerle sohbet etti.
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