TOROSLARIN NURŞİN ÖĞRETMENİ MERSİN'İN GURURU OLDU

Mersin'de 2021 yılının öğretmeni seçilen Toroslar İlçesi Yusuf Bayık İlkokulu Müdür Yardımcısı Nurşen Akman, MERSİNTİME Gazetesi İmtiyaz sahibi Aytur Gezer'i ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özel ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenlerde, 81 ilin yılın öğretmeni arasında Mersin’i temsil eden Mersin Toroslar İlçesi Yusuf Bayık İlkokulu Müdür Yardımcısı Nurşen Akman İmtiyaz sahibi Aytur Gezer ile yapmış olduğu sohbette gerçekleştirdiği çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

İmtiyaz sahibi Aytur Gezer, yılın öğretmeni seçilen Nurşin Akman'ın yaptığı ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade ederek, " Dünya üzerinde geçmişten bu güne var olan mesleklerin içerisinde en kutsal ve insanlık için hayatı önem taşıyan meslek hiç şüphesizdir ki öğretmenlik mesleğidir. Bu kutsal mesleği en iyi şekilde yapan, ilimizde yılın öğretmeni seçilen değerli öğretmenimizi tekrar kutluyorum. Kendisine ve yetiştirdiği tüm çocuklara verdiği emeklerden dolayı şükranlarını sunuyorum" dedi.