Son Dakika

TAVSİYELERİYLE FENOMEN OLAN NİKAH MEMURUNA BAŞKAN SEÇER’DEN TEŞEKKÜR BELGESİ

Kıydığı nikahlarda genç çiftlere verdiği tavsiyelerle bir anda Türkiye’nin gündemine oturan ve 20 milyondan fazla görüntülemeyle sosyal medyada fenomen olan Mersinli Nikah Memuru Dilek Yörük, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

HABERDE İNSAN 20.12.2021, 15:18 20.12.2021, 16:44
TAVSİYELERİYLE FENOMEN OLAN NİKAH MEMURUNA BAŞKAN SEÇER’DEN TEŞEKKÜR BELGESİ

Kıydığı nikahlarda genç çiftlere verdiği tavsiyelerle bir anda Türkiye’nin gündemine oturan ve 20 milyondan fazla görüntülemeyle sosyal medyada fenomen olan Mersinli Nikah Memuru Dilek Yörük, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. Dilek Yörük’ü kutlayan ve başarılarının devamını dileyen Başkan Seçer, “Belediyemizin, öncelikle şehrimizin tanıtımına çok yararı oldu. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah Memuru Dilek Yörük, kıydığı nikahlarda genç çiftlere verdiği tavsiyelerle Türkiye’nin konuştuğu isim olmuştu. Sosyal medyada yayınlanan nikah görüntüleri milyonlarca kişi tarafından izlenen ve binlerce yorum yapılan Dilek Yörük’e bir teşekkür de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’den geldi. Başkan Seçer, makamında kabul ettiği Yörük’ü kutlayarak teşekkür belgesi verdi. Yörük’e başarılarının devamını dileyen Seçer, “Belediyemizin, öncelikle şehrimizin tanıtımına çok yararı oldu. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Sosyal medyada milyonlara ulaştı

Seçer’in “Kutluyorum. Bir hayli gündeme oturdunuz Türkiye’de. Şöhret oldun. Nasıl bir duygu?” sorusu üzerine Yörük, “Sürpriz oldu. Güzel bir duygu başkanım. Bir de 20 milyondan fazla görüntülemeye ulaştı sayfalarda” dedi.

Milyonların izlediği videonun Mersin’in ve Büyükşehir Belediyesinin tanıtımı için büyük faydası olduğunu vurgulayan Seçer, “Bunun yanında tabii vatandaş memnuniyeti de ön planda oldu. O da güzel bir şey. Bundan sonra da herkes ‘bizim nikahımızı kıy’ diyecek. Böyle uzun uzun senden konuşma bekleyecek. O nasıl olacak?” ifadelerini kullandı. Yörük de “Sesim gitti zaten başkanım. Zevkle yapıyorum işimi” şeklinde konuştu.

“Şehir dışından gelip nikah kıydırmak isteyen var”

Seçer’in sorusu üzerine nikahlarını kıyması için kendisine gelen taleplerin arttığını söyleyen Yörük, “Şehir dışından gelip nikah kıydırmak isteyen çok fazla var. Muhtemelen yaz aylarında çok fazla olacak” demesi üzerine Seçer de “Desene nikah turizmi başlıyor” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz ise “Yeni sloganımız ‘Evlenmek için Mersin’e’ olacak. Eskiden Paris’e, Roma’ya giderdi insanlar. Artık bundan sonra Mersin’e gelecekler” dedi.

Başkan Seçer de artık sosyetenin ‘Nikahı Mersin’de yaptık’ diyeceğini söyledi.

banner290
Yorumlar (0)
9
hafif yağmur
Namaz Vakti 20 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. Samsunspor 16 26
7. Gençlerbirliği 17 26
8. Kocaelispor 17 24
9. İstanbulspor 16 23
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 17 8
sanalbasin.com üyesidir