TARSUS BELEDİYESİ, O KÖPEĞİ BULUP KORUMA ALTINA ALDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir aracın arkasına iple bağlanarak götürülen köpeğe Tarsus Belediyesi sahip çıktı. Belediye ekiplerince yapılan aramanın ardından bulunan köpek, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Köpeğin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Tarsus Belediyesi, bir aracın arkasına iple bağlanarak koşturulan köpeğin sosyal medyadaki görüntülerinin gündem olması üzerine harekete geçti. Emniyet güçlerinin bilgi vermesi üzerine yapılan aramanın ardından Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, arabanın arkasına bağlanarak metrelerce koşturulan köpeğe ulaştı. Bulunduğu ortamdan ekiplerce alınan köpek, hayvan ambulansı ile belediye bünyesindeki Tarsus Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Yorgunluktan yürümekte güçlük çeken çoban köpeği, burada sağlık kontrolünden geçirilerek, tedavi altına alındı.

“Patili dostumuzun sağlık durumu iyi”

Köpeğin tedavisine hemen başladıklarını söyleyen Veteriner Hekim Nuri Tehneldere, “Sabah saatlerinde sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası hemen harekete geçip, patili dostumuzu koruma ve tedavi altına aldık. Olay sonrası patili dostumuzu aracına bağlayan şahsa emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulandı. Bizler sürecin takipçisi olacağız ve vatandaşlarımıza 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bilgilendirmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şu an sağlık durumu iyi. Dostumuz belediyemizce kontrol altında olup, sahiplenilmeyi bekliyor” dedi.