Son Dakika

SİLİFKE GÖKSU İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ YÜREKLERİ ISITTI

Silifke Göksu İlkokulu öğrencileri, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Soğuk kış günlerinde “Hiçbir arkadaşımız üşümesin diyerek, atkı, bere, eldiven ve çorap toplayıp, bir mektupla birlikte hiç tanımadığı ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderdiler.

HABERDE İNSAN 12.02.2022, 10:22 12.02.2022, 14:31
SİLİFKE GÖKSU İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ YÜREKLERİ ISITTI

Silifke Göksu İlkokulu öğrencileri, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Soğuk kış günlerinde “Hiçbir arkadaşımız üşümesin diyerek, atkı, bere, eldiven ve çorap toplayıp, bir mektupla birlikte hiç tanımadığı ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderdiler.

Silifke Göksu İlkokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında soğuk kış günlerinde Siirt’in Kurtalan Beykent İlkokulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için atkı, bere, çorap, eldiven ve çeşitli kitaplar gönderdiler.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Göksu İlkokulu Müdürü Akif Ateş ve öğretmenleri eşliğinde öğrenciler, hazırladıkları 8 büyük koliyi kargoya teslim ettiler. Kolilerin içerisine koydukları eşya ve kitapların yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilere birer de mektup yazan Silifkeli öğrenciler, kolilerin ulaşmasıyla birlikte mektuplarına cevap bekleyeceklerini söylediler.

“Göksu İlkokulu öğrencilerimiz anlamlı bir proje hazırlayarak diğer okullarımıza da örnek olmuşlardır” diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, “Bu gün öğrencilerimiz soğuk kış günlerinde hiçbir arkadaşımız üşümesin diyerek kendi aralarında atkı, bere, çorap, eldiven ve çeşitli kitaplar toplamışlar. Bizlerde topladıkları bu yardımları ulaştırabilmeleri için aracı olduk. Toplanan yardımları Siirt’in Kurtalan ilçesindeki Beykent İlkokuluna gönderiyoruz. Böylesine anlamlı bir projede görev alan öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Umarım bu proje Türkiye genelindeki diğer okullarımıza örnek olur. Böylelikle ihtiyaç sahibi öğrencilerimize daha çok destek çıkılmış olur” dedi.

Beykent İlkokulundaki öğrencilere selam yollayan Silifkeli öğrenciler, ihtiyaçları kapsamında her zaman yardımda bulunabileceklerini, proje kapsamında kiminin ihtiyaç fazlası eşyalarını vererek, kimin ise yeni eşyalar alarak katkı sunduklarını ifade ettiler.

Yorumlar (0)
18
açık
Namaz Vakti 12 Şubat 2022
İmsak 06:06
Güneş 07:27
Öğle 13:01
İkindi 15:58
Akşam 18:25
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 24 38
6. Fenerbahçe 25 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Gaziantep FK 24 36
9. Hatayspor 24 36
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Giresunspor 25 29
14. Galatasaray 24 28
15. Kasımpaşa 24 27
16. Göztepe 24 27
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. İstanbulspor 22 39
6. Eyüpspor 21 37
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Boluspor 21 28
11. Manisa Futbol Kulübü 22 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Menemen Belediyespor 22 26
15. Bursaspor 22 24
16. Kocaelispor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. M. United 24 42
5. West Ham United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 24 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 21 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Celta Vigo 24 31
10. Rayo Vallecano 22 31
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 24 19
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11
sanalbasin.com üyesidir