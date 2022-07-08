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ŞEHİT ANNESİ: "BİZ MEHMETÇİKLERİMİZİN SAYESİNDE AYAKTAYIZ, BİR GİTSE DE BİN GELİYOR"

Mersin’de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikte bayramlaşma töreni düzenlendi.

HABERDE İNSAN 08.07.2022, 14:08 08.07.2022, 18:39
ŞEHİT ANNESİ: "BİZ MEHMETÇİKLERİMİZİN SAYESİNDE AYAKTAYIZ, BİR GİTSE DE BİN GELİYOR"

Mersin’de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikte bayramlaşma töreni düzenlendi. Hem acı hem de gurur yaşadığını söyleyen şehit İdris Şahin’in annesi Perizade Şahin, "Biz Mehmetçiklerimizin sayesinde ayaktayız. Bir gitse de bin geliyor. Onlar kendi düşünsün. Analar yiğitte doğurur, itte doğurur" dedi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan şehitlik ziyareti, İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından okunan duanın ardından Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti. Pehlivan ve protokol üyeleri, duygu dolu anlar yaşayan şehitlerin ailelerini teselli etmeye çalışarak, Kurban Bayramlarını tebrik etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Vali Pehlivan, Kurban Bayramı’nın arifesinde olduklarını ve şehitlerin huzuruna çıktıklarını söyledi. Bütün şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Pehlivan, "Bugün hem Şehir Mezarlığımızı hem de içinde bulunan şehitliğimizi ziyaret ettik. Bütün şehit kabirlerini dolaştık. Şehit ailelerimizle bir araya geldik. Onlara hem taziye dileklerimizi bir kez daha ilettik hem de bu vesileyle bayramlarını da kutladık. Aziz şehitlerimiz her zaman zihnimizde, gönlümüzdedir. Şehit ailelerimiz aziz şehitlerimizin bizlere emaneti. Onlar şehit olurken kimi annesini, kimi babasını, kimi eşini, kimi çocuklarını geride bıraktı. Onlar devletimize, milletimize emanet olarak bırakıldı. Şehit ailelerimiz bizlerin başımızın tacı. Onlara her zaman kapımız açıktır. Şehitlerimiz vatanın birliği, bütünlüğü için mücadele ettiler ve kanlarını akıttılar. Ezanlar dinmesin, bayrak dinmesin, devlet ile millet bütünlük içerisinde yarınlara emin adımlarla yürüsün diye mücadele ettiler" diye konuştu.

Bütün Mersinlilere hayırlı bayramlar dileyen Pehlivan, "Bütün hemşerilerimin ayrı ayrı bayramlarını tebrik ediyorum. Hayırlara, iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Bayramlar hoşgörünün, kardeşliğin pekiştiği, yardımlaşmanın, dayanışmanın yaşandığı ve artırıldığı günlerdir. Bu bayramda da şehrimizde her türlü tedbirler alınmış durumdadır. Özellikle seyahat edecek vatandaşlarımız trafik kurallarına kesinlikle uysun. Bayram neşemizi asla hüzne dönüştürmeyelim. Bir hassasiyet çağrımızda ormanlarımızla ilgili. İlimizin yüzde 52’si ormanlık alanlardan oluşuyor. Bu konuda valilik olarak bir kısıtlama emri yayınladık. Ormanlarımızda kesinlikle ateş yakılmaması gerekiyor ve yakılmayacak. Ormanlarımızla ilgili vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Analar yiğitte doğurur itte doğurur"

30 Ağustos 2020 tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi hududunda İran istikametinden sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İdris Şahin’in annesi Perizade Şahin de Kurban Bayramı öncesi oğlunun kabrini ziyaret ederek, dua etti. Hem acı hem de gurur yaşadıklarını vurgulayan Şahin, "Bu acıyı dile getirmek çok zor. İçimizde bir acı, bir gurur var. Allah başkalarına acı vermesin. Allah teröristleri perişan etsin, kazdıkları kuyulara kendileri düşsün. Çok şükür zaten de düşüyorlar. Bunları duydukça içimize az da olsa biraz serinlik geliyor. Allah’ım Mehmetçiklerimize güç ve kuvvet versin. Biz onların sayesinde ayaktayız. Bir gitse de bin geliyor. Onlar kendi düşünsün. Analar yiğitte doğurur itte doğurur. Onlar it doğurmuş. Onların her şeyi boşadır. Bizde bir gitse bin yerine geliyor. Allah’ım onları korusun ve hep üzerlerinde olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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