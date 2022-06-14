PANDEMİ SONRASI MERSİN’DEN İLK HACI KAFİLESİ GÖZYAŞLARI İLE YOLA ÇIKTI
Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin etkisini kaybetmesiyle birlikte 2 yıl aradan sonra hacı adayları göz yaşları arasında yola çıktı.
Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin etkisini kaybetmesiyle birlikte 2 yıl aradan sonra hacı adayları göz yaşları arasında yola çıktı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 2022 yılının Mersin’deki ilk hac kafilesi yola çıktı. Pandemi dolayısıyla 2 yıl aradan sonra Erdemli ilçesindeki Ulu Cami önünde hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Kutsal topraklara gitmek için bekleyen hacı adayları gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı hacı adayları yakınlarına sarılarak sevinç gözyaşı döktü.
Mersin genelinden 400’ün üzerinde hacı adayının gideceğini anımsatan Erdemli Müftüsü Hasan Küçük, "Erdemlimiz’den de 80 civarında hacımız din görevlilerimizle birlikte kutsal beldelere Erdemlimizin elçisi olarak, dua elçileri olarak uğurlayacağız. Salimen gidip, salimen döneceğiz inşallah" dedi.
Hac vazifesini yerine getireceklerden Osman Ünal ise "İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadetinin 15 yıl sonra bize çıkmasından dolayı çok sevinçliyim, çok mutluyum. Orada Allah Resulünü ziyaret edeceğiz. Onun gönlünü almaya çalışacağız. Allah’ın kulu, Resulün ümmeti olup nasuh bir tövbe ile inşallah hac ibadetini yapıp döneceğiz" diye konuştu.
|İmsak
|03:30
|Güneş
|05:15
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:37
|Akşam
|20:09
|Yatsı
|21:45
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31