OTOGAR VE GARLARDA İFTARLIK ÇORBA

Mersin’de yolcular iftar saatinde çorba ile karşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin’e gelen yolcuları iftar saatinde “1 Ekmek 1 Çorba” hizmetiyle karşılarken, şehir dışına gidecek yolcuları da yine sıcacık bir çorbayla uğurluyor. Ramazan ayı dolayısıyla MEŞOT, TAŞTİ, Mersin Tren Garı ve Tarsus Tren Garı önünde başlayan iftarlık çorba ikramları vatandaşlardan takdir topladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin “1 Ekmek 1 Çorba” hizmetiyle Mersin’e gelen ve şehir dışına çıkan yolcular Ramazan ayında iftarlarını sıcacık bir çorbayla açıyor.

Hizmet 2 otogar ve 2 tren garında başladı

Mersin’de 3 yıldır her kış onlarca noktada işçi, öğrenci, memur, emekli ve yolcuların içini ısıtan 1 Ekmek 1 Çorba hizmeti Ramazan ayında otogar ve tren garı önlerine de taşındı. İftar saatinde Mersin’e gelen ve şehir dışına çıkan yolcular, sıcacık bir çorbayla ve ekmekle oruçlarını açtı. Öte yandan yolcusunu uğurlayan, karşılayan ve otogarda çalışan vatandaşlar da iftar saatinde 1 Ekmek 1 Çorba hizmetinden yararlandı.

“Ramazan boyunca iftar saatlerinde devam edecek”

Hizmetin Ramazan ayı boyunca süreceğini vurgulayan Büyükşehir Belediyesi’nin Aşhane Sorumlusu Ergün Horuz, “Mersin’e gelen misafirlerimizin ve şehir dışına çıkacak vatandaşların iftar saatlerinde yanında olmak adına dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Mersin’de MEŞOT ve Tren Garı, Tarsus’ta da yine aynı şekilde TAŞTİ ve Tren Garı’nda servisimizi yapıyoruz. Hizmetimiz Ramazan boyunca iftar saatlerinde devam edecek” dedi.

“İftarlık olarak böyle bir hizmete denk geldik”

İş seyahati nedeniyle Mersin’e geldiğini belirten Akif Gedik, “2 gündür buradaydım. Akşam dönüşümüz vardı. O sırada da iftarlık olarak böyle bir hizmete denk geldik. Biz de yararlandık. Bu tarz bir çalışmaya daha önce hiç denk gelmedim. Şu an ilk kez denk geliyorum. Emeği olan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Herkes bundan nasipleniyor”

Ankara’dan gelen yolcusunu bekleyen Abdurrahman Sağdıç, “Belediye sağ olsun burada çorba dağıtıyordu, ben de faydalandım. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Burada bir sürü yolcu var. Oruç tutan var tutmayan var. Yolcu bekleyen var. Herkes bundan nasipleniyor” dedi.

“Biz daha kimseden böyle bir hizmet görmedik”

MEŞOT’ta bir firmada çalıştığını belirten Tarık Okay ise “Otogarda 20 senedir esnafız. Otogar bu dönemde daha iyi. 30 yıldır Mersin’deyiz. Başkanımız Vahap Seçer sağ olsun. Biz daha kimseden böyle bir hizmet görmedik. Nerede bir gariban varsa burada karnını doyuruyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?” ifadelerine yer verdi.