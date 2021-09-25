ÖLÜMDEN DÖNDÜ YENİ BİR HAYATA KAVUŞTU, MUTLULUĞUNU SAĞLIKÇILARLA PAYLAŞTI

35 yaşındaki Zübeyde Keller geçtiğimiz yıl Erdemli ilçesinde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde yaya olarak karşıdan karşıya geçerken, bir pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı. Keller ilk müdahalenin ardından hastanenin acil servisine kaldırıldı. Önce yoğun bakıma alınan daha sonra ortopedide tedavi gören Keller, kazanın üzerinden geçen bir yıl sonunda büyük ölçüde sağlığına kavuştu. Halen tedavisi süren Keller, yeniden hayata tutunmasına yardımcı olan sağlık çalışanlarına bir sürpriz yaptı. Hastanede başhekimi ile görüşerek tedavisinde rol alan bütün sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen genç kadın hepsine tek tek gül verdi. Duygulandıran teşekkür programında Keller için de, hayata dönmesinin birinci yılında doğum günü pastası kesildi.

"Her hastamız için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"

Hastanın sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğunu dile getiren Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Erman Eker, "Biz sağlıkçıyız, bizim işimiz bu. Ancak son dönemlerde gerek hep sağlıkla ilgili, bizlerle ilgili olumsuz haberler, sağlıkta şiddetle ilgili haberler ortaya çıkıyor. Bu bizim şevkimizi, moralimizi, motivasyonumuzu çok kırıyor. Bu kızımızın bu şekilde iyileşmiş olarak bizim yanımıza gelmesi bizi çok mutlu etti. Burada deva verdiğimiz, şifa olduğumuz, derdine derman olduğumuz bir çok hastamız var. Elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Bir kızımız için bakın burada kaç tane personelimiz var. Personelimizin hepsi bu kızımız için uğraştılar. Hastaneye gelişinden taburcu olana kadar. Travma bölümüne gelmişti acil servise travmadan yoğun bakıma çıktı. Yoğun bakımdan da ortopedi servisinde takibi yapılıp taburculuğu sağlandı. Ve şuanda da bir yıl geçmiş, gayet sağlıklı, görünce de çok mutlu olduk" dedi.

"Olumsuz bir gelişme olduğunda uykularımız kaçıyor"

Eker, "Bu sürprizi bizi mutlu etti. Ama bizim amacımız gayemiz bu. İnanın bir hasta da olumsuz bir gelişme olduğunda bizim uykularımız kaçıyor. Acaba nasıl bir çare olabiliriz, nasıl bir deva olabiliriz diye uğraşıyoruz. Tüm hocalarımla, tüm hemşirelerimizle tüm personelimizle bunun için çaba sarf ediyoruz. Böyle olumlu bir hatırlanmanın olması da bizi çok mutlu etti. Kızımıza yeni hayatındaki ilk doğum gününde mutluluklar diliyorum. Umarım bundan sonra bu tür talihsizliklerle karşılaşmaz. Uzun sağlıklı bir ömrü olur" diye konuştu.

Çok duygulandığını belirten Ortopedi Doktoru Mehmet Sağlamoğlu da, uzun süredir böyle şeyleri yaşamadıklarını, genelde sıkıntılarla karşılaştıklarına değinerek bu duruma sevindiklerini kaydetti.

"Böyle sürprizler alışkın olduğumuz bir şey değil"

Hastanın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Operatör Dr. Hakan Ercüment Gökçay da, "Trafik kazısı sonrası ağır bir kafa travması yaşamıştı. Bir müddet yoğun bakımda takip ettik. Genel durumu tabi ilk geldiğinde biraz sıkıntılıydı. Tedavimize çok şükür yanıt verdi. Tabi kendisi bugün ayrı bir sürpriz yapmış. Çok alışkın olduğumuz bir şey de değil. Bu kadar ayrıntılı teşekkür edilmesi bizi mutlu etti. Bunlardan daha önemlisi onu ayakta yeniden görmek daha çok mutlu etti" diye konuştu.

Böyle içten bir teşekkürü uzun yıllardır görmediklerine ifade eden İç Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Dr. Sedat Döm de, bunun çok zamandır unuttukları bir durum olduğunu aktardı.

"Yoğun bakımda sadece erkek hemşirenin sesini hatırlıyorum"

Kazanın üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Zübeyde Keller ise "Ufak tefek sorunlarım var, rahatsızlıklarım var ama genel olarak kendi işimi görebilecek durumdayım. En azından kendi işimi görebiliyorum. Ayaktayım gezebiliyorum. Fizik tedavi olsun, ortopedi olsun halen tedavilerim devam ediyor. Onun dışında çoğu kişiyi hatırlamıyorum. Sadece yoğun bakımda bir erkek sesi hatırlıyorum. Bir erkek hemşire. Sadece onun sesini hatırlıyorum. Kendisini de sağ olsunlar başhekim bey buldu” diye konuştu.

Doktorunun kazadan sonra gözünü açtığında ‘senin doğum günün bugün’ dediğini de aktaran Keller, "O yüzden böyle bir etkinlik düzenledim. Bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum, bu yeni hayatımın ilk doğum günü. Bunda hepinizin emeği çok fazla" şeklinde konuştu.