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OKULUNDA ŞAMPİYON GİBİ KARŞILANDI

Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü olup dönen 10 yaşındaki Furkan Demir, memleketi Mersin’in Erdemli ilçesindeki evinden polis eskortuyla alınarak getirildiği okulunda şampiyon gibi karşılandı. Coşkulu ve duygulu anların yaşandığı anlarda Furkan’ın başarısı tüm okulu mutlu etti.

HABERDE İNSAN 15.06.2022, 09:17 15.06.2022, 10:29
OKULUNDA ŞAMPİYON GİBİ KARŞILANDI

Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü olup dönen 10 yaşındaki Furkan Demir, memleketi Mersin’in Erdemli ilçesindeki evinden polis eskortuyla alınarak getirildiği okulunda şampiyon gibi karşılandı. Coşkulu ve duygulu anların yaşandığı anlarda Furkan’ın başarısı tüm okulu mutlu etti.

Diyarbakır’da gerçekleştirilen Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonasında, daha önce okulda, ilçede ve ilde Equilibrio birincisi olan Mersin Erdemli Sultan Akın İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Furkan Demir de katıldı. Demir, şampiyonada tüm oyunları başarıyla tamamlayarak averajla şampiyonluğu kaçırıp Türkiye üçüncüsü oldu. İlçeye dönen Furkan’ın başarısıyla gururlanan ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarının katılımı ile sürpriz bir etkinlik yapıldı. Evden okula gitmek için annesiyle çıkan Furkan’ı polis eskortu eşliğinde bazı veliler dev Türk bayrağı açarak karşıladı. Ardından okula kadar polis eşliğinde yürüyen Furkan’a ikinci sürprizi arkadaşları yaptı. Türk bayrakları altında geçirilen Furkan’ı coşkuyla karşılayan arkadaşları tebrik etti. Furkan ise şampiyon gibi kutlama karşısında hem şaşırdı hem de duygusal anlar yaşadı. Omuzlara da alınan Furkan, karşılama töreninin kendisi için sürpriz olduğunu kaydetti.

"Benim için değişik bir anı oldu"

Yakaladığı başarıyı anlatan 10 yaşındaki Furkan Demir, "Okul turnuvasını kazandım, sonra ilçeye gittim, ilçede de kazandım. Sonra Mersin’e gittim, Mersin’de de kazandım. Türkiye şampiyonasına gidince çok zorlandım, heyecanlı oldu ve orada da üçüncü geldim. Benim için değişik bir anı oldu. Arkadaşlarımın beni böyle karşılaması çok mutlu etti. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Biz oyunun ismini bile duymamıştık"

Oğlunun yeteneğini kendisi gibi eğitimci olan öğretmeninden öğrendiğini dile getiren baba Kenan Demir ise, "Furkan’ın daha önceden böyle bir yeteneği olduğunu biz bilmiyorduk. Zeka oyunlarıyla satranç oynuyordu ama bu Equilibrio’yu tamamen sınıf öğretmeni keşfetmiş, bu alanda başarılı olduğunu anlamış. Bir gün veli toplantısında Furkan Equilibrio’ya katılacak dedi. Biz oyunun ismini bile duymamıştık daha önceden. Daha sonra okulda başarılı oldu birinci geldi. İlçede, ilde de birinci gelerek aslında Türkiye birinciliğini kaçırdı orada biraz rahatsız olmasından dolayı. Zaten averajla kaçırdı. Bütün birinci olanlar 6 maç kazandı, averajla üçüncü oldu" ifadelerini kullandı.

Okula kazandırdığı başarı karşılama ile ödüllendirildi

Türkiye üçüncüsü olmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu aktaran okul müdürü Fatih Öngeli de, okula kazandırdığı başarı için güzel bir hediye vermek istediklerini ve karşılama planı yaptıklarını kaydetti.

İlçede başlattıkları zeka oyunları çerçevesinde okulda açılan kursla Furkan’ı keşfettiklerini anımsatan danışman öğretmen Gülden Kuz, ardından derecelerin gelmesiyle şampiyonada başaracağına da inandıklarını dile getirdi.

4 yıldır Furkan’ın öğrencisi olduğunu belirten öğretmeni Canan Sayın da, "Birinci sınıftan beri böyle oyunlara merakı vardı zaten. Birinci sınıftan beri biz de çocuklarımıza zaten bu tür oyunlara derslerimizde yer veriyoruz. Arkadaşlarının desteğiyle, kendinin de gayretiyle çok çalıştı gerçekten. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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