ÖKKEŞ DEMİR, BUZ DAĞI PROGRAMI'NIN KONUĞU OLDU

Göreve başladığı günden bu yana Mersin’in gençliğine ve sporuna yaptığı hizmetlerle Mersinlilerin gönüllerini feth eden Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Sun Tv ve İçel Tv’de ortak yayınlanan, Aytur Gezer ve İlhan Ege ile Buz Dağı programının bu haftaki canlı yayın konuğu oldu.

Mersin Türkiye-Israil Kadinlar Futbol Maçına Ev Sahipliği Yapacak

Mersin Stadyumu’nda oynanacak 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, H Grubu’nda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımımız, 30 Kasım 2021 Salı günü saat 18.00’de İsrail’i Mersin Stadyumu’nda ağırlayacaklarını söyleyen Demir, “Mersin’in ev sahipliğinde oynanacak bu önemli karşılaşma için hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Seyircili oynanacak karşılaşmaya 2 aşılı ve PCR testi olan vatandaşlarımız HES kodları ile stada giriş yapabilecekler. Sizlerin aracılığı ile bu önemli karşılaşmaya Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımımızı desteklemeye Mersin Stadyumunu bekliyoruz.” dedi.

Mersin İdman Yurdunu Mersin Stadyumunda Yaşatacağız

Aytur Gezer ve İlhan Ege’nin sorularını yanıtlayan Demir, “Geldiğim günden buyana yapılmasını düşündüğümüz şehrimizle bütünleşmiş, Cumhuriyetin kuruluşu ile yaşıt olan Mersin İdman Yurdu’nun (MİY) adını yaşatmak, tarihine manevi anlamda sahip çıkmak ve gelecek nesile aktarmak adına Mersin Stadyumu içerisinde bir Mersin İdman Yurdu Müzesi kazandırarak tarihi başarılarla dolu Mersin İdman Yurdunu bir müze ile taçlandırmak istedik. İnşallah önümüzdeki günlerde açılışını planladığımız Mersin İdman Yurdu Müzesine tüm Mersinlileri ağırlamayı hedefliyoruz.

Genç Ofis Ve Deneyap Teknoloji Atölyesi’ni İlimize Kazandırıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Genç Ofisler ve Deneyap Teknoloji Atölyesi’nin tamamlandığını ve açılışlarını Mersin Valisi Sayın Ali İhsan Su’nun katılımları ile gerçekleştireceklerini söyleyen Demir, “Genç Ofis; Gençlerimizin akademik çalışmalar yapabilecekleri, bilgilendirilip gelişimlerinin olumlu yönde teşvik edileceği, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri içinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaya çalışılacağı ve geleceğe yönelik hayallerini gerçekleştirebilmeleri, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra gençlerin yüksek öğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde iş birliğinin arttırılması ve desteklenmesi amacıyla büyük önem taşıyan butik ‘’Gençlik Merkezi’’ dir.

Geçtiğimiz aylarda Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Mersin Üniversitesi arasında "Gençlik Ofisi Kültür, Sanat Spor ve Eğitim İş Birliği Protokolünü" Mersin Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile birlikte imzaladık. Bu bağlamda yapımları tamamlanarak faaliyete başlayan 4 Genç Ofisimiz bulunmaktadır.

Genç Ofislerimiz Mersin Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde, Üniversite içerisinde bulunan il müdürlüğümüze bağlı kız ve erkek yurtları ile Erdemli Sorgun Mahallesinde hayata geçirdiğimiz Eren Bülbül Genç Ofisi gençlerimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımızı tüm ilçelerimizde yaygınlaştırarak hayata geçirmek üzere tüm hızıyla sürdürüyoruz.

Deneyap Teknoloji Atölyesi “Milli Teknoloji Hamlesi”

Deneyap Teknoloji Atölyeleri ise, "Milli Teknoloji Hamlesi" sloganıyla Ülkemizin ihtiyacı olan geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla yine Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilmiştir.

Deneyap Teknoloji Atölye eğitimlerine Ortaokul seviyesinde 4. ve 5. sınıflar, Lise seviyesi için 8., 9. ve lise hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapabilmekte. Eğitimlere kabul edilecek olan gençler Matematik, Fen, Algoritma ve Genel Kültür alanlarından oluşan toplam 40 soruluk sınav ve proje ödevi olmak üzere iki aşamadan oluşan seçme sürecinden geçen öğrencilerden Ortaokul 100 kişi, Lise 60 kişi olmak üzere toplamda 160 genç Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 36 aylık bir eğitim programına dahil olurlar.

Yazılı sınav tarihi 11-31 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olup, Yazılı sınavda başarı elde eden öğrencilerimiz için uygulamalı sınav Aralık 2021 tarihinde yapılması planlanmaktadır. İlimiz için ortaokuldan 2331 kişi, Liseden 1147 başvuru toplam 3478 katılımcı müracaat ederek sınavlar yapılmıştır.

İl Müdürlüğümüz bünyesinde Gençlik çalışmalarını sürdüren Mersin Gençlik Merkezimizde çok kısa bir sürede yapımını tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunduğumuz “Deneyap Teknoloji Atölyesi” Servet Tazegül Spor Salonu içerisinde kurulmuştur.

Deneyap Teknoloji Atölyesi ve Genç Ofisimizin açılışını 1 Aralık 2021 Çarşamba günü Saat 14.00’da Mersin Valimiz Sayın Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştireceğiz.

Gençlik Kamplarımızı Öğrencilerimizin Barınma Hizmetine Açtık

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Mersin’in Silifke ilçesi Kapızlı mahallesinde toplam bin 750 yatak kapasiteli 6 gençlik kampımız bulunuyor. Bu kamplarımızda yaz aylarında aynı anda bin 750 çocuğumuzu misafir edebiliyoruz.

Silifke Taşucu’nda güçlendirme, yenileme ve bakım onarım çalışmalarının yapılacak olması nedeniyle kapanan kız yurdumuzu da Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatlarıyla 23 Nisan Gençlik kampına taşıyarak Kız öğrenci yurduna çevirdik. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Gençlik kampımızı Erkek öğrencilerimizin misafir olarak barınmaları için yedek hakları devam etme kaydıyla hizmete sunduk.

23 Nisan Gençlik Kampımızda kalan 103 kız öğrencimiz eğitim–öğretim hayatlarına başladılar. Kız Yurduna çevirdiğimiz 23 Nisan Gençlik Kampımızda ilk etapta Mersin Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi‘nde okuyan öğrencilerimize barınma hizmeti vermeye başladık. 97 erkek öğrencimizi ise Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampımızda misafir olarak barınma hizmetinden faydalanıyor. Mersin’de yedekte bekleyen öğrencilerimizi de misafir olarak almaya devam ediyoruz.