MÜSLÜME’NİN YAŞADIĞI KIL ÇADIRI ANNEANNE VE BABAANNE BEKLİYOR

Mersin’in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan ve arama çalışmalarının 10. gününde cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal’ın yaşadığı kıl çadırda sessizlik hakim olurken, kıl çadırı anneanne Müslüme Yağal ile babaanne Ayşe Yağal bekliyor. Müslüme’nin annesi Selvi Yağal’ın ise Mersin Kadın Sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.

Göç Eden Sarikeçililer Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal yaptığı açıklamada, “Ben Sarıkeçili Dernek Başkanı olarak açıklama gereği duydum. Çok üzüldük, herkes üzüldü. Bu olayda aynı soyadı taşımakla biz biraz daha çok fazla üzüldük. Bu konuda bizi üzen bir şey daha var. Net bir sonuca varılmadan yargı süreci devam ediyor. Sonucu belli değil. Buna rağmen sosyal medyada gerek bazı yayın organlarında gerek bazı vatandaşlar değişik yayınlar yapıyorlar. Bunlar Sarıkeçili yörüklere mal ediliyor. Bunlar yapılmasın. Sarıkeçililere mal edilmesin. Ortada herhangi bir sonuç yayınlanmadı, ortada herhangi bir sonuç yok. Adli süreç devam ediyor. İnşallah adalet bu sonucu karara bağlayacak. Sonuç açıklansın. Sonuçta suçlayacaksak suçlayalım. Aklancaksa da aklanacak. Bu konuda ön yargılı olmayalım” dedi.

Anneanne Müslüme Yağal ise “Bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Ben bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Çok kötü. Kafamı kaldıracak gücüm kalmadı. Bu kadar kötü şeyler olacağını tahmin etmiyorum. Bizim dünür hasta oldu. Oğlu da babasının yanına gitti. Böyle laflar doğru değil. Biz şeriat altında yaşıyoruz. Bu laflara karşıyız. Suçlamalar ayıp. Kızımız Mersin’de. Çok kötü olduk” diye konuştu.

Öte yandan, Mersin Barosu, Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüne ilişkin getirilen yayın yasağına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, Yağal’ın ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada çıkan asılsız haberlerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.