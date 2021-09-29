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MİLLİ YÜZÜCÜ EMRE SEVEN 7 SAATTİR YÜZÜYOR

Cebelitarık Boğazı’nı geçen ilk Türk yüzücü olan milli sporcu Emre Seven, deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla "Temiz Denizlerde Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla Mersin’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yüzme denemesinde 7 saati geride bıraktı.

HABERDE İNSAN 29.09.2021, 13:11 29.09.2021, 14:26
MİLLİ YÜZÜCÜ EMRE SEVEN 7 SAATTİR YÜZÜYOR

Cebelitarık Boğazı’nı geçen ilk Türk yüzücü olan milli sporcu Emre Seven, deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla "Temiz Denizlerde Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla Mersin’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yüzme denemesinde 7 saati geride bıraktı.

Sabah 05.30’da Anamur Burnu’ndan KKTC’ye doğru ilk kulacını atan milli yüzücü Emre Seven, 16 kilometrelik mesafe katetti. 7 saattir kulaç atan Seven’e 3 tekne ve bir zodyak eşlik ediyor. 1 saatte bir beslenmesini yapan yüzücü, yaklaşık 28 saat daha yüzerek 80 kilometrelik mesafeyi dinlenmeden yüzerek KKKTC’ye ulaşmayı hedefliyor.

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