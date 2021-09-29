Son Dakika
MİLLİ YÜZÜCÜ EMRE SEVEN 7 SAATTİR YÜZÜYOR
Cebelitarık Boğazı’nı geçen ilk Türk yüzücü olan milli sporcu Emre Seven, deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla "Temiz Denizlerde Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla Mersin’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yüzme denemesinde 7 saati geride bıraktı.
HABERDE İNSAN 29.09.2021, 13:11 29.09.2021, 14:26
Cebelitarık Boğazı’nı geçen ilk Türk yüzücü olan milli sporcu Emre Seven, deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla "Temiz Denizlerde Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla Mersin’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yüzme denemesinde 7 saati geride bıraktı.
Sabah 05.30’da Anamur Burnu’ndan KKTC’ye doğru ilk kulacını atan milli yüzücü Emre Seven, 16 kilometrelik mesafe katetti. 7 saattir kulaç atan Seven’e 3 tekne ve bir zodyak eşlik ediyor. 1 saatte bir beslenmesini yapan yüzücü, yaklaşık 28 saat daha yüzerek 80 kilometrelik mesafeyi dinlenmeden yüzerek KKKTC’ye ulaşmayı hedefliyor.
32°
açık
Namaz Vakti 30 Eylül 2021
|İmsak
|05:02
|Güneş
|06:21
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0
Günlük GazetelerTümü