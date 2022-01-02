MİLLETVEKİLİ YILMAZ: "100 YILDIR GURURLA TAŞIDIĞIMIZ MİRASI DAHA YÜKSEĞE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Atalarımızdan devraldığımız ve 100 yıldır gururla taşıdığımız mirası daha yükseğe taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Güzel Mersin’imizin kurtuluşunun 100’üncü yılını kutluyor, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mersin’in, topyekün işgal girişimi sırasında düşmana cesaretle karşı koyan illerinden birisi olduğunu belirten Milletvekili Yılmaz, Mersinlilerin de bağımsız ve özgür vatan ülküsü etrafında kenetlendiğini söyledi.

“Arslanköy’Den Karboğazı’na, Alata Çayından Kavaklıhan’a Kadar, Mersin’in Dört Bir Yanı Özgürlük Direnişinin Silinmez İz Ve Sembolleriyle Doludur”

Mersinlilerin düşman kuvvetlerine karşı eşi görülmemiş bir direniş gösterdiğini anımsatan Yılmaz, “Kurtuluşunun 100’üncü yıldönümüne giren Mersinimiz, her karış toprağı gazi, her vatanseveri kahraman olan ülkemizde, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde pek çok isimsiz kahraman çıkarmıştır. Torosların zirvesindeki Arslanköy’den Karboğazı’na, Alata Çayından Kavaklıhan’a kadar, Mersin’in dört bir yanı Fransız ve Ermeni zulmüne karşı kutlu bir özgürlük direnişinin silinmez iz ve sembolleriyle doludur.” diye konuştu.

“Eğer Toros Dağlarındaki Yörük Çadırında Duman Tütüyorsa…”

AK Parti Milletvekili Yılmaz, bir yanında sırtını dayadığı yemyeşil Toroslar, bir yanında uçsuz bucaksız güzelliğiyle masmavi Akdeniz bulunan Mersin’in; Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yılına girerken daha müreffeh ve daha çok kalkınmış bir kent haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna büyük destan yazan Milli Mücadele kahramanlarından devraldıkları emaneti, daha yükseğe taşımak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Milletvekili Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mersin, ‘Gidip Toros dağlarına bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün inancını boşa çıkarmamıştır. Mersin’imizin 100’üncü kurtuluş yılını kutlarken, AK Parti hükümetlerimizle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarıyla, birlik, beraberlik içinde ulaşacağız. Atalarımızdan devraldığımız ve 100 yıldır gururla taşıdığımız mirası daha yükseğe taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; vatanımız, milletimiz, devletimiz ve mukaddeslerimiz uğruna canını ortaya koyan bütün şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Güzel Mersin’imizin 100’üncü Kurtuluş Yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, tüm hemşehrilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”