MİLLETVEKİLİ ÖZKAN, GENÇLERLE BULUŞTU

Ak Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mersin Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi.

Ak Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Mersin Gençlik Merkezini ziyaret ederek, Mersin Gençlik Merkezi tarafından gençler için yapılan projeler hakkında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’den bilgiler aldı. Yapılan ziyarette Merkezde bulunan gençlerin sorularını cevaplayarak, onların geleceğe dair fikirlerini alan Milletvekili Özkan, geleceğimizin teminatı olan gençlerle uzun uzun sohbet etti.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Cafer Bozkurt, Yenişehir İlçe Müdürü Halit Akkabak ve Mersin Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Nacar’ın da hazır bulunduğu programda Milletvekili Özkan, İklim koşullarının iyi olması ve Genç bir nüfusa sahip olan Mersin bu anlamda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Geleceğimizin teminatı siz kıymetli gençlerimiz için Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki bu merkezde Devletimizin sunduğu Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra gönüllülük, çevre bilinci, sosyal sorumluluk projeleri, gençlik Kampları, tarihi ve kültürel geziler gibi her türlü imkânı seferber etmek bizim için büyük bir görevdir. Sevgili Gençler siz isteyin, inanın, hayal edin, düşünün ve hayallerinizin peşinden koşun. Bizlerde sizlerin hayallerinize yön vermeye devam edelim. Geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimizle buluşarak, hasbihal ettik. Bu duygu ve düşüncelerle siz kıymetli Gençlerimizle buluşmamıza vesile olan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir ve ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.