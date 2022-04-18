MEZİTLİ BELEDİYESİNİN TEMİZLİK ÇALIŞANLARINDAN ÖRNEK DAYANIŞMA

Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, kendi aralarında topladıkları 2 bin 680 TL’yi gıda kolisi hazırlanması amacıyla belediyeye bağışladı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye çalışanları, bir dayanışma örneği daha sergiledi. Daha önce korona virüsüne karşı dezenfektan ve ilaçlama çalışması yapmak amacıyla gittikleri Davultepe Çocuk Evleri Sitesine çamaşır makinesinden temizlik ve gıda malzemesine kadar çok sayıda ürün satın alarak örnek bir çalışmaya imza atan Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, duyarlılıklarını bir kez daha gösterdi.

Çöp kamyonu ile konteynerleri boşaltan ya da ellerinde süpürge ile sokakları süpüren çalışanlar, Mezitli Belediyesinin hayırseverlerin desteğiyle Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine koli yardımı kampanyası için harekete geçerek, kendi aralarında 2 bin 680 lira topladı. Çalışanlar, topladıkları parayı ihtiyaç sahipleri için gıda kolisi dağıtılmak üzere Mezitli Belediyesine bağışladı. Mezitli Belediyesi Halk Masasına dilekçe ile başvuran çalışanlar, daha sonra vezneye geçerek parayı yatırdı.



“Herkes gönlünden ne koparsa destek verdi”

Mezitli Belediyesinin gerçekleştirdiği kampanyaya destek vermek amacıyla Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şükrü Güneş’in kontrolünde para topladıklarını ifade eden belediye çalışanları, “Mezitli Belediyemizin halkımızla el ele vererek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kampanya yaptığını görünce neler yapabileceğimizi tartışarak amirimize ve müdürümüz Mehmet Şükrü Güneş’e ilettik. Bir yardım kampanyası başlattık. Herkes gönlünden ne koparsa destek verdi. Tüm çalışanlarımız elinden gelenden fazlasını yaptı ve gurur duyduğumuz bir tablo ortaya çıktı. Hepsine çok teşekkür ederiz. Biz bu kadarını yapabildik ama biliyorum ki, değerli Mezitlililer çok daha fazlasını yapabilir” dediler.



“Bu kentte iyilik bulaşıcı”

Mezitli Belediyesi çalışanlarının her zaman olduğu gibi farkını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Belediye Başkanı Neşet Tarhan da “Her zaman üstüne basa basa vurguladığımız şey; Mezitli iyi insanların yaşadığı bir kent olgusudur. Bu kentte iyilik bulaşıcı. Çalışanlarımız da aynı iyilik çemberi içerisinde tüm dünyaya örnek olacak bir yardımlaşmaya imza atmaya devam ediyor. Geçen yıl bir çocuk yuvamız için aralarında para toplayıp eşya alan ve onları sevindiren çalışanlarımız, bu kez ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kolları sıvadı. Türkiye’nin ekonomik şartlarında kendilerinin de durumu ortadayken aralarında para toplayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olma çabaları paha biçilmez. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.