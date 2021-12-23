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MEZİTLİ BELEDİYESİNDEN ÜRETİCİ KADINLARA KAPADOKYA GEZİSİ

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, üretici kadınları Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleri ile buluşturmaya devam ediyor.

HABERDE İNSAN 23.12.2021, 11:43 23.12.2021, 13:08
MEZİTLİ BELEDİYESİNDEN ÜRETİCİ KADINLARA KAPADOKYA GEZİSİ

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, üretici kadınları Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Başkan Tarhan, Kocayer Mahallesinde yaşayan kadınların isteğini kırmayarak, Kapadokya, Ürgüp, Avanos bölgesini gezmelerini sağladı. Üretici kadınlar, karlarla kaplı masalsı yerlerde unutulmaz bir gün geçirdi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üretici kadınlar mahallelerinden otobüsle alınarak Kapadokya’ya götürüldü. Derinkuyu yer altı şehrinden başlayan gezide Çardak Köyü, Güvercinlik Vadisi ve Üç Hisar’ı gezen kadınlar, burada öğle yemeği yedi. Yemeğin ardından Ürgüp’e geçen kadınlar, Asmalı Konak, Masal Vadisi ve Avanos Titreyen Köprüyü gezdikten sonra Çavuşin’de çömlek yapımını canlı olarak izleme şansı buldu.

Daha önce sadece televizyonlarda, fotoğraflarda gördükleri yerleri karların yağdığı en güzel mevsimde gezmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden kadınlar, kendilerine bu imkanı sağladığı için Mezitli Belediye Başkanı Tarhan’a teşekkür etti. Düşündüklerinden çok daha güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren kadınlar, “Buraları televizyondan görmüştük ama çok daha güzel yerler olduğuna tanık olduk. Özellikle kar yağışı sonrası bölgeyi bembeyaz görmek ayrı bir güzeldi. Hem kar gezisi yaptık hem de buradaki doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri gördük. Sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dediler.

Daha önce farklı grupları Anıtkabir, Çanakkale, Kapadokya gibi farklı yerlere götürdüklerini belirten Başkan Tarhan, "Kocayer Mahallemizdeki kadınlarımız Kapadokya’ya gitmek istediklerini dile getirdi. Biz de kadınlarımızın bu talebini yerine getirerek onları Ürgüp, Kapadokya gezisine gönderdik. Yaşamlarında çok özel anılara sahip oldular. Üretim yapan, emeğiyle ilçemize katkı sağlayan ve daha güzel bir Mezitli oluşturmamızda bizlere destek olan üretici kadınlarımıza bu tür güzellikleri yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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