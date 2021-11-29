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MERSİN ŞEHİR HASTANESİNİN ACI GÜNÜ: HEMŞİRE ASLAN COVİD-19 KURBANI
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Gülcan Aslan Covid-19 nedeni ile sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
HABERDE İNSAN 29.11.2021, 23:51
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Gülcan Aslan Covid-19 nedeni ile sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Hemşire Gülcan Aslan'ın Covid-19'a sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybettiğini öğrenen Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer, " Üyemiz Gülcan Aslan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bir canımızı daha covitten kaybettik. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ederim. Mekanı Cennet, Makamı Âlî olsun" dedi.
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