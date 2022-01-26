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MERSİN POLİSİNDEN ELİF VE HAFİZE’YE ANLAMLI ZİYARET
Mersin polisi, down sendromlu 12 yaşındaki Elif ve böbrek kanseri 2 yaşındaki Hafize’yi ziyaret ederek, hediyeler verdi.
HABERDE İNSAN 26.01.2022, 14:02 26.01.2022, 15:39
Mersin polisi, down sendromlu 12 yaşındaki Elif ve böbrek kanseri 2 yaşındaki Hafize’yi ziyaret ederek, hediyeler verdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan down sendromlu 12 yaşındaki Elif ile böbrek kanseri 2 yaşındaki Hafize’ye ziyarette bulundu. Ailelerin sorunlarını dinleyen polisler, kendilerini ağırlayan çocuklara hediyeler vererek, her zaman yanlarında olduklarını ifade ettiler.
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