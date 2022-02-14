MASKELİ GURUPTAN YEREL GAZETEYE HABER TEPKİSİ

Mersin’de yerel ölçekte günlük yayın yapan bir gazetenin önünde toplanan maskeli bir grup genç, ’Yalan haber yapmayın’ sloganları atarak gazete çalışanlarıyla tartıştı.

Bugün öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi’nde yaklaşık 35 yıldır günlük siyasi gazete olarak yayın hayatını sürdüren Mersin Haberci gazetesinin bulunduğu sokağa gelen maskeli bir grup genç, "Yalan haber yapmayın artık" sloganları attı. Gazete çalışanlarının “Kimsiniz? Hangi haberi protesto ediyorsunuz” sorularına, “Biz halkız, bütün haberlerinizi” yanıtı veren maskeli ve kapüşonlu gençler, gazete çalışanlarıyla bir süre tartıştı.

Haberci Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici, özgür, bağımsız ve tarafsız yayıncılık yapan yayın kuruluşuna yönelik tehditlere sert tepki gösterdi. Amaçlarının halk yararına gerçekleri yazmak olduğunu ve bu yönde çaba sarf ettiklerini söyleyen Ekici, gençlere maskelerini indirerek konuşma çağrısı yaptı. Ancak grup bu talebi kabul etmeyip, slogan atarak gazete binasının önünden uzaklaştı.

Gazete yönetimi, özgür basına karşı yapılan bu girişimi kınadıklarını bildirdi.