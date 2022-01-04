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KAR İSTEYEN EMEKLİNİN HAYALİNİ BELEDİYE BAŞKANI GERÇEKLEŞTİRDİ

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın çocuklara yaşattığı kar sürprizi, ileri yaştaki vatandaşların da ilgisini çekti.

HABERDE İNSAN 04.01.2022, 16:05 04.01.2022, 16:22
KAR İSTEYEN EMEKLİNİN HAYALİNİ BELEDİYE BAŞKANI GERÇEKLEŞTİRDİ

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın çocuklara yaşattığı kar sürprizi, ileri yaştaki vatandaşların da ilgisini çekti. Sosyal medya üzerinden yapılan çocukların kar sevinci paylaşımına ‘Bize yok mu?’ şeklinde mesaj atan emekli Sevim Çapın’ın hayali, yaşadığı Fatih Mahallesi sakinlerine bayram sevinci yaşattı.

Sosyal medyadan Başkan Tarhan’a ulaşan emekli Çapın’ın hayali gerçek oldu. Başkan Tarhan tarafından Fatih Parkına döktürülen iki kamyon kar, 7’den 70’e tüm mahalle halkını sevince boğdu. Fatih parkına akın eden vatandaşlar güzel ve güneşli bir havada kartopu oynamanın zevkini yaşadı. Çapın, sevincini canlı bağlantı yaparak Başkan Tarhan’la paylaştı. Kendisine çok özel bir sürpriz yapıldığını ifade eden emekli Çapın, “Sosyal medyada çocukların sevincini görünce, ‘Başkanımız, biz emeklilere kar yok mu?’ şeklinde talepte bulundum. Ancak bunun gerçekleşeceğine ihtimal vermemiştim. Sağ olsun başkanımız bana çok özel bir doğum günü sürprizi yaşattı. Sadece beni değil tüm mahalle sakinlerini mutlu etti, herkes doyasıya kartopu oynadı. Başkanımız Neşet Tarhan’a bize bu mutluluğu yaşattığı için görüntülü arayarak da teşekkür ettim” dedi.

Ekonomik, sosyal sorunlarla ve salgınla mücadele eden vatandaşları bir nebze de olsa mutlu etmek adına kendisine iletilen bu talebi yerine getirdiklerini dile getiren Başkan Tarhan ise “Vatandaşımızın talebi son derece masumane ve insani bir talepti. Arkadaşlarımızla bunu yerine getirme konusunda karar aldık. Özellikle çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görünce biz de moral bulduk. Mezitlili vatandaşlarımızın kentimizde mutlu yaşamalarını istiyor, belediyemizin imkanları ve yardım sever Mezitlililerin desteği ile talepleri yerine getirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

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