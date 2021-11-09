İL BAŞKANI ERCİK: "ATATÜRK’ÜN BİZLERE BIRAKTIĞI ÖLÜMSÜZ ESERLERİNE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik,”İstiklal Savaşımızın başkumandanı, bağımsızlığımızın sembolü ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyoruz “dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıldönümü münasebetiyle yayınladığı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamış, kurduğu Cumhuriyet ile de Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır. Cumhuriyetimizi bu toprakların tüm renklerini kaynaştırarak inşa eden Gazi Mustafa Kemal, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başarmış, Türkiye'nin bağımsızlığı ülküsünü benimsemiştir. Gazi Mustafa Kemal’in en büyük ideali, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak olduğu kadar milli iradenin, millet egemenliğinin her şart altında korunması ve savunulması olmuştur. Atatürk’ün bizlere bıraktığı ölümsüz eserlerine sahip çıkmak bizim millet olarak temel görevimizdir. Bizlere gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine ülkemizi taşıma konusunda var gücümüzle gayret göstermekteyiz. AK Parti olarak Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere taşıyarak yolumuza devam ediyoruz. Bu anlamlı günde bize Türkiye Cumhuriyeti gibi onurlu bir miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, çalışma ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi minnet, şükran ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun.” dedi.