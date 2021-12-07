EMNİYET MÜDÜRÜ ASLAN: “VATANIMIZ VE MİLLETİMİZ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ”

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Gazeteciler Cemiyetinde gazetecilerle bir araya geldi. Aslan, “Basın ve emniyet birlikte çalışan iki kurum. Vatan ve milletimiz için aynı şekilde birlikte çalışıyoruz” dedi.

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret ederek, MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Yönetim Kurulu Üyeleri ve gazetecilerle bir araya geldi. Ziyarette, sektörün sorunları, basının ve emniyetin çalışma alanında birbiri ile olan dayanışması konuşuldu.

“Güvenlik güçleri ile omuz omuza çalışıyoruz”

MGC Başkanı Tepe, ziyarette yaptığı konuşmada, gazetecilerin de kamu görevi yaptığına ve bu sebeple güvenlik güçleri ile birtakım ortak noktaların bulunduğuna değinerek, “Yeri geliyor güvenlik güçleriyle omuz omuza çalışıyoruz. Aynı sıkıntıları yeri geliyor biz de yaşıyoruz. Kentimiz, bayrağımız, vatanımız için üzerimize düşen neyse yapmaya çalışıyoruz. Zor şartlar altında görev yapmaya çalışıyor kent gazetecileri. Ekonomik değişmeler, pandemi süreci sektörümüzü olumsuz anlamda etkiledi. Fakat her şeye rağmen gazetecilik aşkla yapılan bir meslek. İnsanlar maddi beklentilerini bir yana bırakarak bir şeylerin doğru olması için, kötü giden şeylerin düzeltilmesi için, yaşanabilir bir kentte hayatın sürdürülmesi için görevlerini yapıyorlar. Biz bu anlamda kurumunuzdan hep destek aldık. Her türlü sorunumuzun çözümünde de katkı sağladınız. Hem bu katkılarınız için hem de cemiyetimizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.” Diye konuştu.

“Vatanımız için birlikte çalışıyoruz”

İl Emniyet Müdürü Aslan da göreve geldiği 4,5 ayda kentteki birçok gazeteci ile tanıştığını ve gazetecilerle emniyet mensupları arasındaki ilişkilerin çok iyi ilerlediğini söyledi. Aslan, ”Basın ve emniyet birlikte çalışan iki kurum. Vatan ve milletimiz için aynı şekilde birlikte çalışıyoruz. Zor zamanlarda da birlikteyiz. 4,5 aydır buradayım, çoğu arkadaşınızı bu şekilde ziyaret ettik. Elimizden ne geliyorsa, Mersinimizin, özelde ve genelde bütün Türkiye için var gücümüzle kanun, hukuk, mevzuat çerçevesinde elimizden geleni yapıyoruz. Şu ana kadar büyük bir sorun görmedim, gazetecilerle emniyetçiler arasında bir sıkıntı da bana rapor edilmedi. Gayet iyi gidiyor diye işitiyorum. Gazeteciliğin halkı bilgilendirme konusundaki önemi oldukça büyük. Doğru bilginin vaktinde halka ulaşması çok mühim, bunu da birlikte yapıyoruz” ifadelerini kullandı.