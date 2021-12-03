EMEKLİLER, UZUNCABURÇ’U GEZDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, emeklilere yönelik olarak Uzuncaburç’a gezi düzenledi. Bölgedeki Antik Çağ’dan kalma tarihi yerleri gezen emekliler, Ulu Önder Atatürk’ün mirası Gazi Çiftliği’ni de ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Mezitli Tüm Emekliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerini Silifke ilçesindeki Uzuncaburç Antik Kentine götürdü. Büyükşehir Belediyesinin servisleriyle alınan 90 kişinin katıldığı gezide, Büyükşehir’in desteğiyle Uzuncaburç’ta kurulan üretici kadın stantlarını gezen üyeler, serbest zamanda bölgedeki Antik Çağ’dan kalma tarihi kalıntıları görme fırsatı buldu. Üyeler, kazı ekibi yetkilisinden Uzuncaburç Antik Kenti ile ilgili bilgi aldı. Gezinin son durağı Gazi Çiftliği oldu. Üyeler, hem Atatürk’ü andı hem de çiftliği gezdi.

“Köy halkımıza gelir kaynağı oluyor”

Uzuncaburç Mahallesi Muhtarı Haluk Ünal, Büyükşehir Belediyesinin mahallelerine çok destekte bulunduğunu, düzenlenen gezilerin de kendilerine katkı sağladığını belirterek, “Gelen misafirlerimize kendi yetiştirmiş olduğumuz üzüm pekmezi, sumak, kekik gibi baharat türlerini sergiliyoruz. Köy halkımız bunlardan da maddi olarak katkı sağlıyor. Bu durumdan halkımız memnun. Gelir kaynağı oluyor ve biz bu durumu daha da geliştirmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bizlere bu konuda yardımcı oluyor” diye konuştu.

“Buraya gelmiştim ama bu daha görkemli oldu”

Uzuncaburç’a daha önce geldiğini fakat bu gelişinde daha güzel bir ortamla karşılaştığını belirten 76 yaşındaki dernek üyesi Alparslan Konuralp da “Daha evvel de buraya gelmiştim ama bu daha görkemli oldu çünkü arkeolog arkadaşlar bilgi verdi. Pazar yerinde dolaştık, çevreyi daha iyi gördük, öğrendik, çok teşekkür ederiz Büyükşehir Belediyesine” dedi.