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BELEDİYE PERSONELİ BULDUĞU CÜZDANI SAHİBİNE ULAŞTIRDI
Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, örnek bir tavır sergiledi ve bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı.
HABERDE İNSAN 18.12.2021, 09:10 18.12.2021, 10:20
Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, örnek bir tavır sergiledi ve bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı.
Büyükşehir Belediyesi Yenice Mahallesi saha görevlisi Cem Keleş, Yenice Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde cüzdan buldu. Keleş, içerisinde kimlik ve kredi kartı bulunan cüzdanın Yusuf Alageyik’e ait olduğunu tespit ederek, kendisine ulaştı ve teslim etti.
Yusuf Alageyik ise cüzdanını kaybettiğini fark ettiğinde çok üzüldüğünü söyleyerek, cüzdanı bulduktan sonra kendisine ulaştıran Cem Keleş’e teşekkür etti.
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