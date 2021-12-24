BAŞMÜDÜR UYSAL İL MÜDÜRÜ KOCA'YI ZİYARET ETTİ

Mersin Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Başmüdürü Kağan Deniz Uysal, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca´yı makamında ziyaret etti.

PTT Başmüdürü Kağan Deniz Uysal, misafirperverliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'ya teşekkürlerini ifade ederken; misafirini makamında ağırlayan Adem Koca'da ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.