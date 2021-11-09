BAŞKAN TEPE: "10 KASIM YAS GÜNÜ DEĞİL, MİNNET VE VEFA GÜNÜDÜR"

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı R. Kaya Tepe, “Kurtuluş Savaşı’nın lideri, Anadolu’nun birleştirici gücü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümününde saygı ve minnetle anıyoruz.” dedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sebebiyle mesaj yayımladı. 10 Kasım’ı bir yas günü olarak değil, minnet ve vefa günü olarak gördüğünü dile getiren Başkan Tepe, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Her 10 Kasım’da “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü fikirleriyle, kurduğu cumhuriyetle, çizdiği yol ile anmaya devam ediyoruz.

Fikirleri ve azmiyle kurduğu cumhuriyetimizin vazgeçilmez ilkelerine sahip çıkarak, milli bağımsızlık mücadelesi için verilen topyekûn mücadeleye sadık kalarak 10 Kasım’ı bir yas günü olarak değil, bir minnet ve vefa günü olarak görmeye devam edeceğiz.

Bir kez daha Ulu Önder Atatürk’ü saygı ve sevgiyle yad ederken bağımsızlık aşkını ve mücadelesini anımsıyor, çizdiği yolda kararlılıkla yürüyen tüm silah arkadaşlarını da onun şahsında minnetle anıyorum.