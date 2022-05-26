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BAŞKAN ERCAN :'' TEHDİT KORKU ŞANTAJ VE BASKIYLA ÜYE YAPMADIK YAPMAYACAĞIZ ''

Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Metin Ercan , ''  Gönlünü kazanmadan, rızasını almadan hiçbir kamu çalışanını üye yapmadık, yapmayacağız '' dedi.

HABERDE İNSAN 26.05.2022, 13:11 26.05.2022, 13:38
BAŞKAN ERCAN :'' TEHDİT KORKU ŞANTAJ VE BASKIYLA ÜYE YAPMADIK YAPMAYACAĞIZ ''

Türk Eğitim-Sen 1 nolu şube başkanı Metin Ercan , ''   Gönlünü kazanmadan, rızasını almadan hiçbir kamu çalışanını üye yapmadık, yapmayacağız '' dedi.

Ercan yaptığı yazılı basın açıklamasında şu görüşleri paylaştı ; 

Kıymetli Arkadaşlarım ;

Türkiye sevdamızı, emek ve ekmek mücadelemizin önüne koyarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar ilkelerimizden taviz vermeden, tüm sendika yöneticilerimiz ile birlikte gece gündüz üyelerimizin dertlerini dertlerimiz, kederlerini kederlerimiz, sevinçlerini sevincimiz bilerek sorunlarını ve sıkıntılarını çözmek için hep birlikte mücadele ettik. Allaha şükürler olsun ki bu süreçte ne sendikamızın nede bize güvenen dostlarımızın başını öne eğdirmedik ve eğdirmemeyeceğiz. 

Biz, ahlaki ve milli değerlerimizden taviz vermeden herkesi kucaklayarak, hak ettiğini talep eden anlayışımızla sendikacılık yapmaya devam edeceğiz. 

​Hiçbir kamu çalışanını tehdit, korku, şantaj ve baskıyla üye yapmadık, yapmayacağız. Demokrasinin en iyi yöntemi ikna etme, kendimizi ifade etme dışında hiçbir metod kullanmadık, kullanmayacağız.

 Gönlünü kazanmadan, rızasını almadan hiçbir kamu çalışanını üye yapmadık, yapmayacağız.

Anlık üye kazanma uğruna tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik vermeyeceğiz, bireysel çıkarlar vaat ederek üye yapmadık, yapmayacağız, insanların umutlarından, çaresizliklerinden faydalanarak üye devşirmedik, devşirmeyeceğiz. Bize gelip yardım isteyen eğitim çalışanlarına hiçbir zaman sendikalarını sormadık sormayacağız, iğne ucu kadar yardımcı olduğumuz kişilere asla üyelik teklifi yapmadık yapmayacağız, eğitim çalışanlarının minnet duygusuyla değil bizlere inanarak güvenerek sendikamıza üye olmalarını bekleyeceğiz. 

Adalet liyakat ve Devlete sadakat noktasında bir kamu düzenin hakim olması için mücadele veriyoruz bu hak mücadelesini sonuna kadar vermeye devam edeceğiz. 

Dili, dini, mezhebi, etnik kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun kaygısı vatan, sevdası memleket olan tüm eğitim çalışanlarını haklı  mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz. 

Mersin’de 7700 üyemizle büyümeye devam ediyoruz. Allah büyümemizi daim eylesin inşallah. Başarının gerçek sahipleri işyeri temsilcilerimizden, şube yöneticilerimize kadar Türk Eğitim-Sen’in haklı ve şerefli mücadelesine omuz veren, emek harcayan, Kamu çalışanlarının ortak haklarının bireysel menfaatlerle takas edildiği bir dönemde; rahatından vazgeçip, onuruna sahip çıkan, şahsiyetinden taviz vermeyip makamlardan vazgeçen, sadece hak ve hakikatten yana oldukları için bize destek olan, bize güvenen vefalı üyelerimize,

gönül erlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim her birinizden ayrı ayrı razı olsun, sizlerle omuz omuza, yürek yüreğe yol arkadaşlığı yapmaktan şeref duyuyorum. 

Var olsun Türk Eğitim-Sen, 

Var olsun Türkiye Kamu-Sen, 

Var olsun haklı mücadelemiz.

Kaynak: mersintime
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