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BAŞKAN ALTUNOK’TAN TAZİYE TEŞEKKÜRÜ
Mersin Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, annesi Zeynep Altunok’un vefatı nedeniyle acılarını paylaşan ve taziye dileklerini sunan herkese teşekkür ettiğini açıkladı.
HABERDE İNSAN 20.12.2021, 19:00
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, annesi Zeynep Altunok’un vefatı nedeniyle acılarını paylaşan ve taziye dileklerini sunan herkese teşekkür ettiğini açıkladı.
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok yayınladığı mesajında, “Ailemizin kıymetli büyüğü annem merhume Zeynep Altunok’un cenaze töreni sırasında ve sonrasında şahsımı ve ailemi yalnız bırakmayan tüm dost, akraba ve yakınlarımıza teşekkür ediyorum. Annemiz için dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Ayrıca cenaze törenine katılamayan ancak bizleri telefonla arayan, mesaj gönderen, sosyal medya paylaşımları ile taziyelerini bizlere bildiren ve acımıza ortak olan tüm sevenlerimize, dostlarımıza ve yakınlarımıza da sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
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